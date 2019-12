Neemt Mick Schumacher in 2021 de plaats in van Kimi Räikkönen in de Formule 1?

De droom van Mick Schumacher is net dezelfde als die van zijn vader heel wat jaren terug: wereldkampioen in de Formule 1 worden. De Duitser zou in 2021 graag actief zijn in de koningsklasse van de autosport.

Mick Schumacher won in 2018 na een sterke eindsprint het Formule 3-kampioenschap. De Duitser maakte de overstap naar de Formule 2, maar ondanks een overwinning in Hongarije kon hij de hoge verwachtingen nog niet waarmaken. Ondanks dat de prestaties wat tegenvielen, mocht Schumacher wel al testdraaien bij Ferrari en Alfa Romeo. Hij heeft ook al een FIA Super Licentie op zak, een licentie die je nodig hebt om in de Formule 1 te geraken. In 2020 zal hij in elk geval wel moeten presteren bij Perma in de Formule 2 om opnieuw promotie te maken. Als hij dat doet wordt er mogelijk een stoeltje gereserveerd bij Alfa Romeo (dat uiteraard een sterke band heeft met Ferrari). De contracten van Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi lopen af eind 2020. Een unieke kans dus voor Schumacher om een plekje te bemachtigen.