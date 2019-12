Lewis Hamilton moet ondanks al zijn wereldtitels nog steeds wachten op het ridderschap

Lewis Hamilton is een fenomeen in de Formule 1. In totaal is de 34-jarige Mercedes-rijder nu inmiddels al zes keer wereldkampioen geworden. Vijf van die wereldtitels veroverde hij in de laatste zes jaar. Of ze daar in de hogere Britse kringen van wakker liggen, is zeer de vraag.

Elf jaar geleden werd hij opgenomen in 'The Most Excellent Order of British Empire'. Gezien zijn prestaties in de afgelopen jaren vinden velen in het Verenigd Koninkrijk dat hij het ook verdient om geridderd te worden. Bijvoorbeeld actrice Olivia Newton-John, bekend van de film Grease, zal die eer te beurt vallen.

Lewis Hamilton daarentegen is opnieuw niet op het lijstje van de Britse Queen Elizabeth II te bespeuren. Omdat Hamilton uit een niet bevoorrechte achtergrond komt en nu zo dominant is in een sport waar het VK toch een band mee heeft, vindt de British Motorsport community dat hem het ridderschap toekomt. Maar het is dus zeker nog een jaartje wachten.