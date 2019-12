Red Bull-baas: "Lewis Hamilton is nog steeds beter dan Max Verstappen"

Max Verstappen maakte het voorbije jaar bijzonder veel indruk in de Formule 1. Bij Red Bull zijn ze wel realistisch. Baas Helmut Marko vindt Lewis Hamilton nog steeds een betere F1-rijder dan Max Verstappen.

Bij Red Bull zijn ze wel bijzonder tevreden over de prestaties van Max Verstappen. Red Bull-Motorsport-baas Helmut Marko blikte in het jaaroverzicht bij 'Motorsport-Total' terug: "Of Max nu al de beste ter wereld is? Neen, dat vind ik niet. Hij is misschien wel al de snelste, maar als totaalpakket is Hamilton nog beter. Hij heeft een ongelofelijke natuurlijke snelheid en de routine."

Marko vindt Hamilton dan ook een echte vakman: "Tijdens de oefensessies is hij soms nergens, maar tijdens de kwalificaties weer geweldig. Hij heeft de ervaring en dat is een enorm voordeel."