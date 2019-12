Racers met ervaring mogen hopen op tweede stekje bij Ferrari na 2020

Houdt Ferrari ook na volgend seizoen vast aan Sebastian Vettel? Maakt Lewis Hamilton een spraakmakende overstap? Het kan nog allemaal. Het enige wat vaststaat: in 2021 wil de Italiaanse renstal naast Charles Leclerc een ervaren racer in de rangen.

Er hebben al hardnekkige geruchten de kop opgestoken over een mogelijke overstap van Lewis Hamilton van Mercedes naar Ferrari in 2021. De Brit heeft immers al eens gesproken met Ferrari-voorzitter John Elkann. "De twee spraken elkaar tijdens een evenement, ze hebben gemeenschappelijke vrienden. Dat werd allemaal wat overdreven", verduidelijkt Louis Camilleri bij Auto Motor und Sport.

"Onze situatie is bekend", vervolgt de CEO van Ferrari. "We hebben een coureur voor de lange termijn onder contract staan en een waarvan het contract eind volgend jaar afloopt." Die voor de lange termijn is Charles Leclerc, die van het aflopende contract is Sebastian Vettel.

BINOTTO REKENT NIET OP JUNIOR IN 2021

Toch is het niet uitgesloten dat die laatste nadien ook gewoon aan boord blijft. Teambaas Mattia Binotto spreekt zich alvast over één zaak uit. "2021 is een belangrijk jaar en daarvoor hebben we twee coureurs met ervaring nodig." Een junior die gepromoveerd wordt, is dus nog niet aan de orde.