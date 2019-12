Max Verstappen komt met aparte vergelijking: "F1-stewards zijn zoals refs in het voetbal"

Dat de Nederlands F1-coureur Max Verstappen niet op zijn mond is gevallen, is stilaan bekend. Ook nu gaf Verstappen op zijn gekende manier zijn mening over de F1-stewards. De Nederlander vergelijkt hen met scheidsrechters in het voetbal.

In een interview met GPUpdate.net komt hij terug op de wedstrijdleiding in de F1. Verstappen kwam dit seizoen enkele keren in opspraak. Vooral in de GP van Oostenrijk werd een inhaalmanoeuvre van Verstappen op Leclerc niet echt gesmaakt. Een sanctie bleef echter uit. "Er zal altijd inconsistentie zijn in de beslissingen van de wedstrijdleiding. Het is zoals bij voetbal: de ene scheidsrechter geeft rood, terwijl een andere ref voor een gelijkaardige fout slechts geel trekt. Dat is precies hetzelfde in de Formule I." "Uiteraard zijn er reglementen, maar stewards hebben nu eenmaal de vrijheid om te bepalen hoe streng ze de regels gaan hanteren. Volledig zwart/wit zal je het nooit krijgen."