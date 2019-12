Corinna Schumacher komt met boodschap van hoop over haar echtgenoot: "Grote dingen beginnen met kleine stappen"

Op 29 december zal het zes jaar geleden zijn dat Michael Schumacher bij een skiongeluk een ernstig hersenletsel opliep. Er kwam sindsdien heel weinig nieuws naar buiten over de zevenvoudige wereldkampioen in de Formule 1.

In een reactie op een nieuwe Facebook-pagina van de ‘Michael-und-Mick Schumacher Fanclub kwam zijn vrouw, Corinna Schumacher, met een korte reactie: "Grote dingen beginnen altijd met kleine stappen. Vele kleine steentjes kunnen een grote mozaïek vormen. Samen zijn we sterker, en op dezelfde manier maken de verenigde krachten van de KeepFighting-beweging het makkelijker om anderen aan te moedigen", liet ze weten.

Reiner Ferling is de voorzitter van de fanclub en hoopt om Michael Schumacher nog eens in het openbaar te zien in de toekomst: "Helaas is het weer zover, de zesde verjaardag van Michael's ongeluk komt eraan," zei Ferling. Zes jaar vol van hoop dat Michael op een dag weer in het openbaar zal verschijnen. Als fanclub, zullen we alle soorten steun bieden die we kunnen bieden."