Verdriedubbeling van zijn loon en een contract tot 2024 bij Ferrari voor Charles Leclerc

Maandagmiddag kondigde Ferrari aan dat het contract van Charles Leclerc werd verlengd tot 2024. In de Italiaanse media heeft men het over een nieuw jaarsalaris van 9 miljoen euro. Dat is een verdriedubbeling tegenover zijn vorige contract.

Leclerc dwong de contractverlening af op basis van zijn uitstekende resultaten dit seizoen. De Monegask stond tien keer op het podium, waarvan twee keer op het hoogste schavotje. In de WK-eindstand strandde hij op de vierde plek en deed hij beter dan Sebastian Vettel, voormalig wereldkampioen en zijn collega bij Ferrari.

2 Wins 🏆

4 Fastest laps 💨

7 Poles 🙌

10 Podiums 🍾



...and a contract extension to 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✍️



We’re delighted to announce that @Charles_Leclerc will be with us until 2024 🤩#essereFerrari 🔴 #Charles2024 pic.twitter.com/Gv8BAfrFAh