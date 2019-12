Daniel Ricciardo wil in 2020 presteren met Renault: "Klaar om het podium te halen"

Het was een wisselvallig seizoen voor Daniel Ricciardo en Renault. Volgens de Australiër zal het team in 2020 wel klaar raken om podium te halen.

Daniel Ricciardo reageerde op de officiële website van de Formule 1: "We zijn op koers om vanaf volgend seizoen mee te strijden voor het podium. Het is een uitdaging, maar ik geloof erin. Het voorbije seizoen heeft ons niet uit koers gebracht, maar het vuur bij ons aangewakkerd. Het was niet enkel een ontgoocheling."

Ricciardo liet zich één keer opmerken met een vierde plaats in de GP van Italië. "Dat was het hoogtepunt. Zo een momenten zijn bemoedigend. Monza was goed, maar onze slechtste resultaten waren slechter dan verwacht."