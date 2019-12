Formule 1 lokte in 2019 een recordaantal toeschouwers

2019 was een uitstekend jaar voor de Formule 1. De hoogste klasse van de autosport trok een recordaantal toeschouwers.

Hoewel de strijd om de wereldtitel helemaal niet spannend was, lijkt de Formule 1 jaar na jaar populairder te worden bij het grote publiek. De toeschouwersaantallen biljven in elk geval stevig stijgen. In 2019 besloten 4 164 948 fans een F1-race bij te wonen, dat is 1,75 procent meer dan vorig jaar. Toen stonden er ook 21 wedstrijden op het programma.

De races in Groot-Brittannië (351 000), Mexico (345 694) en Australië (324 100) haalden over de drie dagen meer dan 300.000 toeschouwers. In Italië (meer dan 200 000) werd er zelfs een record gevestigd en dat is uiteraard opvallend. De overwinning van Charles Leclerc trok meer toeschouwers dan de schitterende Ferrari-jaren met Michael Schumacher. Volgend jaar zal het record sowieso weer gebroken worden want dan staat er een extra GP op het programma, in Nederland.