Mag Verstappen hopen om echt eens gooi te doen naar wereldtitel? "Max is top, het gaat beter dan ooit tevoren"

Sinds 2014 stapelt Lewis Hamilton de wereldtitels op in de Formule 1. Enkel Nico Rosberg kon als zijn teamgenoot een keertje de hegemonie van de Brit doorbreken. De hoop groeit bij Red Bull dat ook Max Verstappen daar eens in zal slagen. Misschien al in 2020.

In het eerste jaar met de Honda-motor presteerde Red Bull goed, maar meedoen voor de wereldtitel was nog iets te hoog gegrepen. Als we adviseur Helmut Marko mogen geloven, komt daar verandering in. "We hebben lessen getrokken en zullen volgend jaar geen excuses hebben", zegt de Oostenrijker bij Servus TV.

TWEE WEKEN VOOR OP SCHEMA

Aan de kwaliteit van Verstappen als racer twijfelt niemand. Krijgt hij een topwagen, dan is er veel mogelijk. "Onze Honda-power is top, Max is ook top en nu moeten wij een goed chassis voorzien. Momenteel liggen we twee weken voor op schema. Het gaat beter dan ooit tevoren."

Verstappen zelf laat zich nog niet verleiden tot grote uitspraken, maar ziet de toekomst wel rooskleurig in. "Ik ben erg positief. Ik voel me goed binnen Red Bull en alles gaat zeer goed. Dat is uiteindelijk het belangrijkste. Ik ben ontspannen. We willen allemaal samen winnen."