Ferrari-baas niet te spreken over Max Verstappen: "Waarom zouden we naar een 22-jarige moeten luisteren?"

Max Verstappen heeft het afgelopen seizoen geen vrienden gemaakt bij Ferrari. De Italiaanse formatie gaf een kerstdiner en CEO Louis Camilleri ging in op enkele vragen over de Nederlander die een maand geleden Ferrari openlijk bekritiseerde.

Afgelopen maanden deed de Nederlander Max Verstappen enkele uitspraken over Ferrari tijdens het GP-weekend in de Verenigde Staten. Het Italiaanse team deed het op dat moment wat minder goed. Het was ook het moment waarop Internationale Automobielfederatie (FIA) de regels rond brandstoftoevoer verduidelijkt had. "Dat gebeurt natuurlijk als je stopt met valsspelen", liet Verstappen zich op dat moment ontvallen.

Bij Ferrari waren ze daar niet mee opgezet. CEO Louis Camilleri stond tijdens het jaarlijkse kerstdiner van het team de pers te woord: "Een rijder die ons beschuldigt van valsspelen, moet niet hopen op een zitje bij ons. Zijn beschuldigingen hebben voor allerlei problemen gezorgd in ons team. Mattia (Binotto, teambaas van Ferrari) vertelde me dat er nadien plots overal FIA-inspecteurs opdoken. Bovendien brengen dat soort aantijgingen je nooit erg ver. Wij zijn Ferrari, dus waarom zouden we naar een 22-jarige zoals Max moeten luisteren? Soms is spreken zilver, maar zwijgen is soms goud", liet de CEO zich nog ontvallen.