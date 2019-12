Moto GP-legende Valentino Rossi en Lewis Hamilton wisselen voor één dag van bolide

Maandag wisselden Lewis Hamilton en Valentino Rossi van bolide op het circuit van Valencia. De toppers hebben met 'Monster' een gemeenschappelijke sponsor en daarom was zo een wissel mogelijk.

Na afloop van de wissel, waren ze allebei bijzonder enthousiast: "Het was geweldig om een legende zoals Valentino Rossi in mijn wagen te zien. Het herinnerde mij aan een eerste keer in mijn F1-bolide. Wanneer je het ganse team rond jou bezig ziet, dat is echt iets speciaal."

Valentino Rossi vond het ook geweldig: "Ik was een grote fan van Lewis en nu ben ik dat nog meer. We hadden een geweldige dag waarbij twee raceklassen die top zijn samen werkten. Ik voelde me voor één dag als een echte F1-piloot."