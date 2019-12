Sochi sust ondanks WADA-ban: 'GP van Rusland kan blijven doorgaan'

Het WADA heeft Rusland een verbod opgelegd om de volgende vier jaar grote sportevenementen te organiseren. In theorie zou daaronder ook de GP van Rusland onder kunnen vallen en dat zou een aanpassing van de F1-kalender vergen. Zo'n vaart gaat het wellicht niet lopen.

Er is immers een uitzondering mogelijk voor evenementen die al bestaan. Volgens het WADA moet zulk evenement toegewezen worden aan een ander land, tenzij dat legaal en technisch niet mogelijk is. Dat laatste lijkt van toepassing te zijn op de GP van Rusland.

Rosgonski, het bedrijf dat de race organiseert, heeft gereageerd via een mededeling aan Motorsport. "Het contract voor de GP van Rusland werd in 2010 ondertekend, lang voor de omstandigheden die door WADA onderzocht werden." De beslissing van het WADA heeft te maken met gesjoemel van dopingstalen in Rusland.

BEROEP AFWACHTEN

Maar voor de Formule 1-wedstrijd in het desbetreffende land loopt dus al een contract. "Het is geldig tot 2024 en de GP van Rusland is opgenomen voor de kalender van de FIA in 2020. Als de voorwaarde van het WADA ook na beroep overeind blijft, is er geen legale of technische mogelijkheid om de GP te annuleren of aan een ander land toe te wijzen. We hebben er vertrouwen in dat de Russische GP in 2020 zal plaatsvinden.