Hamilton meent dat Verstappen al contact opnam met Mercedes voor overstap in 2021

Vrijdag ging het gala van de FIA door in Parijs en uiteraard waren Lewis Hamilton en Max Verstappen daar aanwezig. Verstappen kreeg daar de onderscheiding voor beste actie van het jaar, maar het was Hamilton die misschien wel met het grootste nieuws kwam.

Het ging over wat er kan bewegen in de F1 in 2021. Hamilton is er zeker van dat Verstappen graag Red Bull zou inruilen voor Mercedes. "Het is een interessante periode, want er zijn verschillende rijders die overal proberen een zitje te versieren. Het aantal keren dat Toto Wolff gecontacteerd wordt door rijders, inclusief Verstappen, vragend om te komen, is een begrijpelijke zaak."

Hamilton ziet het als een bewijs van wat Mercedes de voorbije jaren allemaal heeft opgebouwd. "Iedereen probeert zijn team te verlaten om het niveau te bereiken waar wij zijn, iedereen wil winnen en iedereen wil deel uitmaken van een winnende formule."

VERTREK BIJ MERCEDES LIGT MOEILIJK

Er zijn ook geruchten dat Hamilton naar Ferrari zou verhuizen en de Brit bevestigt dat er ook in dat opzicht al contact is geweest. Al is een vertrek bij Mercedes voor hem moeilijk in te beelden. "Het is moeilijk om weg te gaan van iets waar je evenveel van houdt als ik."