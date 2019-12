Mick Schumacher ziet kans om munt te slaan uit volgend seizoen met het oog op toekomst in F1

Aangezien hij dit jaar al eens testen mocht doen voor Ferrari en Alfa Romeo, is het aannemelijk dat Mick Schumacher ooit de Formule 1 gaat halen. Voorlopig is het er nog niet van gekomen, maar een extra jaar in de F2 kan de jonge Duitser wel een enorm voordeel bieden.

Het zat er dus nog niet in om in 2020 al een stekje te veroveren op de F1-grid. "Het is duidelijk dat als je de kans krijgt in de F1, dat je die grjipt. Die kans is er dus niet geweest", steekt Mick Schumacher het bij Motorsport niet onder stoelen of banken.

18-INCH WIELEN

"De volgende beslissing was om in de F2 te blijven. Dat was de meest intelligente beslissing die ik kon nemen", vervolgt Schumacher. Daar zit een bepaalde reden achter. Hij kan dan immers al met de 18-inch wielen rijden. "F2 zal volgend jaar de nieuwe banden hebben, wat positief zal zijn omdat dat voor de F1 in 2021 zal zijn."

Dat Schumacher al kan wennen aan deze banden, kan op de lange termijn een voordeel zijn. "Als we er dan in slagen om de stap te zetten, zou ik een voorsprong hebben. Ik denk dat het me in een junior-categorie gaat helpen om ervaring op te doen."