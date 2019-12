Vandoorne neemt zijn leerproces onder de loep: "Pijnlijk aan het begin" en "Beetje resetten en sterker terugkomen"

Stoffel Vandoorne is sterk aan het nieuwe seizoen begonnen in de Formule E. Nu Mercedes daar ook actief is als fabrieksteam, liggen er mogelijkheden. De seizoensstart staat wel in schril contrast bij die van vorig seizoen. Eigenlijk was het hele eerste jaar bij HWA een leerproces.

Vandoorne overloopt zijn debuutjaar in de Formule E bij Inside Electric. "Ik herinner me dat we vorig seizoen in Saudi-Arabië waren en we hadden eigenlijk geen idee wat we deden. De monteurs werkten tot vier of vijf uur 's morgens, ze hadden een uurtje slaap voordat ze de wedstrijddag in gingen."

OOK ZELF FOUTEN GEMAAKT

Verre van ideale situaties en het was ook merkbaar tijdens de wedstrijden. "De eerste races van vorig seizoen waren langs beide kanten erg lastig. We hadden veel technische storingen en ik heb zelf een paar fouten gemaakt, een paar crashes die het leerproces van het team geen goed deden."

"We moesten die momenten doorlopen om een beetje te resetten en sterker terug te komen. Het was pijnlijk aan het begin, maar tegen het einde scoorden we constant punten." Met de intrede van Mercedes lijkt het een heel andere beleving te gaan worden. "Ik realiseer me hoe anders het is in vergelijking met vorig jaar. Ik kan me nu op veel verschillende dingen richten in de Formule E, meer dan toen ik begon."