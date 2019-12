🎥 Heerlijk manoeuvre op Silverstone dé actie van het jaar: Verstappen ontvangt prijs al voor vierde keer

Op zijn eerste wereldtitel is het nog wachten, maar Max Verstappen heeft inmiddels wel alle F1-volgers overtuigd van zijn enorme potentieel. Hoe kan het ook anders dat hij al voor de vierde keer in zijn carrière de 'Action of the Year-award' mocht ontvangen.

Ook in 2019 tekende Verstappen dus voor de beste actie van het seizoen. De Nederlander van Red Bull is gelauwerd voor zijn inhaalmanoeuvre op Silverstone. Verstappen eindigde er niet op het podium, maar kreeg door Leclerc op spectaculaire wijze in te halen wel iedereen op het puntje van de stoel. Verstappen en Leclerc vochten op dat moment een intens duel uit om de vijfde plaats. Leclerc verdedigde eerst de binnenkant van een bocht en vervolgens de buitenkant. Verstappen ging vervolgens even van het circuit af, om dan alsnog buitenom te gaan bij Leclerc en de Ferrari voorbij te steken. #FIAPrizeGiving2019 - @Max33Verstappen crowned for the FIA Action of the Year 🏆 pic.twitter.com/T4lxNKOkFo — FIA (@fia) December 6, 2019