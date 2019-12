Ocon strijdvaardig bij comeback: "Ik wil opnieuw duels uitvechten met Max Verstappen"

In 2020 keert Esteban Ocon bij Renault terug in de Formule 1. De Fransman kon al een eerste keer kennis maken met zijn nieuwe team tijdens een bandentest in Abu Dhabi.

Ocon stond een tijdje aan de zijlijn, maar is nu helemaal klaar om er terug tegenaan te gaan. Hij kijkt er enorm hard naar uit: "Ik kon niet wachten om aan de bandentest te beginnen", vertelde hij. "Het is een lang en moeilijk jaar geweest, maar ik ben klaar voor het nieuwe seizoen."

Een tijdje geleden ging Ocon in de clinch met Max Verstappen in de GP van Brazilië. Verstappen wilde de Fransman inhalen, maar beide rijders raakten elkaar bij dat manoeuvre. Verstappen gaf hem na afloop een duw. "Ik ben blij dat ik weer met iedereen kan racen. Ik ben al heel mijn carrière in gevecht geweest met Max Verstappen. Het was allemaal niet zo ernstig als het leek. We hebben respect voor mekaar en de bladzijde is omgedraaid. Nu kunnen we weer de strijd met mekaar aangaan op het circuit."