Bandentest in Abu Dhabi: George Russell maakt indruk en rijdt snelste tijd, Leclerc crasht

Momenteel worden in Abu Dhabi de nieuwe banden van Pirelli getest. Russell rijdt rond in de Formule 1-bolide van Valtteri Bottas en zette op donderdag de snelste ronde van allemaal neer.

Lang niet alle toppers doen nog mee aan de bandentest. George Russell, die een teleurstellend seizoen kende zonder WK-punten, wel en dat deed hij met verve. Russell reed liefst 145 ronden in de bolide van Valtteri Bottas en zette bovendien met 1:37.204 de snelste tijd van allemaal neer.

Charles Leclerc (Ferrari) was twee tienden trager dan George Russell, maar moest wel vroeger afhaken. Hij tikte twee uur voor het einde met de achterkant van zijn bolide een muurtje aan. De teams krijgen deze week een unieke kans om de nieuwe banden al te testen in representatieve omstandigheden. Er was al heel wat kritiek op de nieuwe banden en het is dan ook de vraag of de banden volgend seizoen in gebruik genomen gaan worden. Als de test negatief is dan blijven de teams met de banden van 2019 rijden.