Goed nieuws voor Vandoorne: Formule E krijgt status wereldkampioenschap

De categorie met elektrische sportwagens wordt zo de vijfde met die status. Naast de Formule 1, het WK rally, het WK rallycross en het WK langeafstand.



Er staan intussen veertien races op de Formule E-kalender. Zo wordt onder meer in Rome, Parijs, New York, Londen en Berlijn geracet.

“Sinds we met dit elektrische avontuur zijn begonnen is de Formule E elk jaar sterker geworden", vertelde FIA-voorzitter Jean Todt aan AD.

“We worden steeds relevanter voor de auto-industrie. Er zijn al tien autofabrikanten die een elektrische auto inzetten in het kampioenschap, waaronder Audi, BMW, Mahindra, Mercedes en Nissan.”

