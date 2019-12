Esteban Ocon is terug: Fransman keert bij Renault terug in de Formule 1

De Franse Formule 1-rijder Esteban Ocon is volgend seizoen helemaal terug. Hij liet zich opnieuw opmerken tijdens de testdagen in Abu Dhabi.

Eind vorig jaar moest Esteban Ocon vertrekken bij Racing Point Force India voor Lance Stroll, de zoon van de teameigenaar. In 2020 maakt hij zijn rentree in het kampioenschap bij Renault. Hij kwam in elk geval met een leuk petje aan.

Vorig seizoen deed Ocon zich wel al opmerken toen hij in de clinch ging met Max Verstappen in de GP van Brazilië. Na een botsing gaf de Nederlander hem een paar duwen. Of Max Verstappen hallo gaat zeggen is dan ook nog maar de vraag.