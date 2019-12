Voor Ferrari gelden licht andere wetten

Een boete van 50 000 euro, blij zullen ze er niet mee zijn, maar het zal er wel af kunnen bij Ferrari. Zeker omdat het de enige bestraffing is. Voor het overige: niets, geen achteruitzetting, geen diskwalificatie. Het mag eigenlijk niet verbazen.

Nochtans: meer brandstof in een bolide jagen dan is toegelaten, is een aanzienlijke overtreding. Wanneer men een blik werpt op incidenten waar Ferrari in het verleden bij betrokken was, weet men dat de Italiaanse renstal er in bepaalde gevallen nog al wel goedkoop vanaf is gekomen.

Iedereen gelijk voor de wet: het is een basisprincipe dat zeker in de sport zou moeten gelden. Alleen is het niet altijd zo simpel. Want de waarheid is ook: Ferrari heeft een enorme verdienste in het groot maken van de Formule 1.

AL WERELDTITEL IN DE BEGINJAREN

Het was Ferrari dat spanning naar de racecategorie was via Ascari begin jaren '50 die de reeks van Fangio doorbraak. Die laatste was voor Alfa Romeo de beste in de eerste twee jaargangen van de F1 en verhuisde later naar... Ferrari.

Tal van traditieteams bestormden in de loop der jaren de top van de F1, zoals McLaren, Williams en Renault. Zij behoren nu niet meer tot de betere teams. Ferrari wel. Het zorgde voor geschiedenis met de reeks wereldtitels voor Michael Schumacher. Vijftien keer in totaal werd een rijder van Ferrari wereldkampioen. Zestien constructeurstitels werden binnengehaald.

Sinds 1950 is Ferrari ondoorbroken actief geweest in de F1 als het toonaangevende merk, met de tifosi als enthousiaste aanhang. Ferrari is haast synoniem voor de F1. Zo'n team eenzelfde behandeling geven als elk ander team ligt niet zo voor de hand als het lijkt.

CONCORDE AGREEMENT

Het Concorde Agreement is daar nog zo'n voorbeeld van. Ferrari heeft het vetorecht om eventuele grote hervormingen in de Formule 1 tegen te houden en zal dat ook in de eerstvolgende jaren behouden. Het hoeft dus niet te verbazen dat het ook bij de brandstofkwestie gespaard werd.