Sebastian Vettel eerlijk na minder seizoen: "Het was van mijn kant geen geweldig jaar"

Dit weekend eindigde het Formule 1 seizoen in Abu Dhabi. Ferrari deed het niet onaardig dit jaar, maar had dat vooral te danken aan hun toptalent Charles Leclerc. Sebastian Vettel was minder zichtbaar en gaf dat na afloop van de GP in Abu Dhabi ook toe.

Tegen Sky Sports was de ex-wereldkampioen eerlijk: "We beleefden niet het seizoen waar we op hoopten, meer is het niet. We moeten daar in elk geval nu belangrijke lessen uit trekken en ons optimaal voorbereiden op het volgende seizoen. Als team moeten we beter doen, maar ook van mijn kant was het niet geweldig. Ik kan presteren, daar ben ik zeker van."

Dramatisch was het dit seizoen ook niet volgens de Duitser: "Het was niet zo slecht als men soms heeft laten uitschijnen. Heel wat kleine zaken zorgden ervoor dat het geen geweldig jaar was. Ik ben in elk geval de eerste om naar mezelf te kijken en ik weet dat ik beter kan."