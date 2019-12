Nico Hulkenberg in allerlaatste Formule 1-race verkozen tot 'Driver of The Day'

De Duitser Nico Hulkenberg zien we volgend seizoen niet meer terug in de Formule 1. Hij sloot na de GP in Abu Dhabi zijn carrière in de F1 af en werd door de fans tijdens de laatste race nog verkozen tot 'Driver of the Day'.

Hoewel de Fin Valtteri Bottas het uitstekend deed en na een sterke inhaalrace net naast het podium belandde, werd Nico Hulkenberg door de F1-fans verkozen tot 'Driver of the Day'. Hulkenberg startte als negende en eindigde als twaalfde. Normaal gezien krijg je dan die award niet, maar omdat de Duitser er dus mee stopt mocht hij die wel nog mee naar huis nemen. De sympathie van de fans had hij dus duidelijk wel.

In 2010 debuteerde Hulkenberg in de Formule 1. Hij werd gezien als een toekomstige kandidaat om de wereldtitel binnen te halen, maar zo ver kwam het uiteindelijk nooit. De Duitser kwam zelfs nooit op het podium van een GP terecht. Hij reed in zijn carrière voor Williams, Force India, Sauber, opnieuw Force India en Renault. Mogelijk keert hij nu terug naar de 24 uur van Le Mans die hij in 2015 bij zijn debuut won.