Ferrari en Leclerc ontsnappen met milde sanctie

Charles Leclerc mag zijn beeldje houden: zijn derde plaats in de GP van Abu Dhabi blijft in de annalen van de F1-geschiedenis staan. Dat was nochtans verre van zeker nadat bleek dat er veel meer benzine in zijn wagen zat dan het team had opgegeven.

Het was vlak voor de start van de race dat een technische controle van de bolide van Leclerc het aan het licht bracht, dat teveel aan brandstof. Dat bevestigt enigszins de theorie van Max Verstappen, die Ferrari al eerder beschuldigde van valsspelen. Door meer cilinders in de motor te jagen dan toegelaten, kan er uiteraard meer vermogen gecreëerd worden. Dat Ferrari in de laatste GP's minder snel lijkt dan voordien, was voor sommigen reden om te geloven dat de Italiaanse renstal deze methode niet meer zou toepassen, als het dat ooit al deed. LECLERC BEHOUDT UITSLAG Alleen bleek uit de controle voor de race van wel. Leclerc moest even vrezen uit de uitslag geschrapt te worden, maar zover kwam het niet. De Monegask eindigt vierde in de WK-stand. En Ferrari? Dat kwam er vanaf met een boete van 50 000 euro. Een behoorlijk milde sanctie gezien de vastgestelde overtreding.