🎥 Rijd een rondje mee in Zandvoort: "Het mooiste en meest uitdagende circuit van Europa"

Op 3 mei 2020 wordt er opnieuw geracet in Zandvoort. Het circuit zal na de werken ingrijpend veranderd zijn. Twee bochten worden omgetoverd tot zogenaamde kombochten.

De laatste bocht krijgt zelfs een hellingspercentage van 32 procent. "Er is geen F1-circuit ter wereld dat kombochten heeft", vertelde Jan Lammers, de sportieve directeur van de GP aan NOS.

"Iedereen wordt tot het uiterste op de proef gesteld. Ik verwacht dat de toprijders er nu al over aan het nadenken zijn. Ze kunnen niet wachten om in de simulator te kijken wat ze met die twee bochten kunnen. Dit wordt het mooiste en meest uitdagende circuit van Europa."

Images of the ongoing work at Zandvoort. The banked corner has an incline up to 32% that will require customised equipment to build. Just over 50% of top layer on the track will be replaced. Recycled asphalt the priority. #F1 #DutchGP pic.twitter.com/tCb0kE786q