Wereldkampioen Hamilton blijft Verstappen voor, Leclerc als derde over de streep

Lewis Hamilton had de wereldtitel al lang binnen, maar heeft nog eens de kroon op het werk gezet tijdens de GP van Abu Dhabi, de laatste race van het seizoen. De Brit van Mercedes behaalde er een eenvoudige overwinning. Verstappen en Leclerc kwamen als tweede en derde over de finish.

Hamilton had in Abu Dhabi nog eens de polepositie behaald en dat bleek een grote hulp tijdens de race. Nadat Hamilton bij de start goed weg kwam vanop de koppositie, kwam zijn overwinning zelden nog in gevaar. Verstappen bedreigde hem het meest, maar moest ook 16 seconden toegeven op de Mercedes-man.

Leclerc werd dus derde, maar over zijn eindnotering was er nog wel wat te doen. De Ferrari-bolide zou over veel meer brandstof beschikt hebben dan het team heeft opgegeven. In elk geval hebben ze bij Mercedes het meeste reden om te vieren na de laatste GP.