Het Formule 1-team Toro Rosso gaat in 2020 verder onder de naam Alpha Tauri. Dat bevestigde het team zaterdagavond. Momenteel staan ze op de voorlopige startlijst als Scuderia Alpha Tauri Honda.

Alpha Tauri is een onderdeel van Red Bull, de energiedrankfabrikant is de eigenaar van het team. Het afgelopen jaar reden Pierre Gasly en Daniil Kviat voor het team. Beide rijders wisten één keer het podium te halen van een GP in 2019. Ook voor volgend seizoen liggen Gasly en Kviat nog onder contract.

In het verleden reden ook Max Verstappen en Carlos Sainz bij de Italiaanse renstal. Verstappen maakte intussen de overstap naar de hoofdmacht RedBull. Tussen 2007 en 2008 kwam de voormalige wereldkampioen Sebastian Vettel uit voor het team. Hij bezorgde hen toen een allereerste zege in een GP, dat was in Italië.