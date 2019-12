Laatste GP van het seizoen: Lewis Hamilton start op de pole, alle toppers in de top vijf

Zondag zal Lewis Hamilton in Abu Dhabi vanaf de pole vertrekken. Het is de eerste keer dat de Brit nog eens vanaf de pole mag starten sinds de GP van Duitsland vorig seizoen.

In het snelle en bochtige gedeelte waren de Mercedes bolides van Hamilton en Bottas duidelijk de snelste. Leclerc maakte wel indruk met de snelheid op de langere stukken, maar moest in de bochtenzones heel wat tijd prijs geven. Max Verstappen zette ook een prima tijd neer en is een kanshebber.

1 Lewis Hamilton Mercedes 1:35.851s 1:35.634s 1:34.779s

2 Valtteri Bottas Mercedes 1:36.200s 1:35.674s 1:34.973s

3 Max Verstappen Red Bull 1:36.390s 1:36.275s 1:35.139s

4 Charles Leclerc Ferrari 1:36.478s 1:35.543s 1:35.219s

5 Sebastian Vettel Ferrari 1:36.963s 1:35.786s 1:35.339s

6 Alexander Albon Red Bull 1:36.102s 1:36.718s 1:35.682s

7 Lando Norris McLaren 1:37.545s 1:36.764s 1:36.436s

8 Daniel Ricciardo Renault 1:37.106s 1:36.785s 1:36.456s

9 Carlos Sainz McLaren 1:37.358s 1:36.308s 1:36.459s

10 Nico Hülkenberg Renault 1:37.506s 1:36.859s 1:36.710s

11 Sergio Pérez Racing Point 1:36.961s 1:37.055s

12 Pierre Gasly Toro Rosso 1:37.198s 1:37.089s

13 Lance Stroll Racing Point 1:37.528s 1:37.103s

14 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:37.683s 1:37.141s

15 Kevin Magnussen Haas 1:37.710s 1:37.254s

16 Romain Grosjean Haas 1:38.051s

17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:38.114s

18 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:38.383s

19 George Russell Williams 1:38.717s

20 Robert Kubica Williams 1:39.236s