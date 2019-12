Max Verstappen onderstreept zijn snelheid en kan strijd aangaan voor de pole

Het is stilaan tijd voor het serieuzere werk in Abu Dhabi en de kleppers steken zich dan ook niet weg. De Red Bull van Verstappen en beide Mercedessen zaten bij mekaar in de buurt tijdens de derde oefensessie in Abu Dhabi. Het was de Nederlander die het snelst was.

Valtteri Bottas was het snelst in de eerste twee vrije trainingen en ging er ook nu vol voor. Zodanig zelfs dat zijn banden gingen blokkeren bij het remmen voor bocht 11. Toen de wagen van Perez begon te lekken, hinderde dat even het zicht van Räikkönen. Tot daar de voornaamste incidenten, maar in de strijd om de snelste tijd deed Bottas weer volop mee. Net als zijn ploegmaat Lewis Hamilton. Toch was Max Verstappen nog net geen tiende van een seconde sneller dan beide Mercedes-rijders. Als Verstappen straks in de kwalificaties dezelfde snelheid haalt, zal hij zeker ook een gooi kunnen doen naar de polepositie.