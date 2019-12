Lewis Hamilton heeft nog eens polepositie beet, Verstappen vertrekt ook vanop eerste rijen

Tijdens de kwalificaties in Abu Dhabi heeft Lewis Hamilton nog eens de puntjes op de i gezet. Voor het eerst sinds de GP van Duitsland heeft de Brit nog eens de polepositie te pakken. Bottas en Verstappen konden hem het meest benaderen. Ferrari moest vrede nemen met posities vier en vijf.

Vettel ging even aan het spinnen en Grosjean kon Kvyat maar net vermijden. Dat waren de opvallendste incidenten in Q1. Lewis Hamilton was toen al de snelste. Tijdens Q2 zaten verschillende toprijders bij mekaar in de buurt. Het was Leclerc die tijdens deel twee van de kwalificaties de beste tijd neerzette.

HAMILTON VERBETERT EEN REEDS SNELLE TIJD

Daar kocht de Monegask niets mee. In Q3 was hij hij in de eerste twee sectoren wel sneller dan Hamilton, maar in de volgende sectoren verloor de Ferrari-rijder veel terrein. Hamilton zette overigens als eerste een snel rondje neer en slaagde erin om zijn tijd ook nog te verbeteren.

Bottas en Verstappen geraakten er zo niet meer aan, maar leggen wel beslag op de dichtste ereplaatsen op de startgrid. Leclerc en Verstappen vertrekken in de race vanop plaatsen vier en vijf. De zesde startplaats is voor Albon.