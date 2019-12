Heeft Ferrari interesse in Lewis Hamilton? "Het is een fantastische coureur"

Gaat Ferrari een poging wagen om Hamilton binnen te halen? Hij is in 2021 vrij en Mattia Binotto, de teambaas van Ferrari, heeft alleen maar lovende woorden voor hem. Toch willen ze voorlopig niet nadenken over 2021.

Hamilton is in 2021 vrij en veel teams zullen dan zeer geïnteresseerd zijn. Mattia Binotto, de teambaas van Ferrari, laat het achterste van zijn tong nog niet zien, maar: "Het is een fantastische coureur en het maakt ons alleen maar vrolijk dat we weten dat hij in 2021 vrij is."

Ze lijken dus interesse te tonen, maar toch denkt de teambaas nog niet aan 2021. "We zijn voorlopig zeer tevreden met Vettel en Leclerc. Pas volgend seizoen zullen we daar over nadenken", staat te lezen bij Sporza.