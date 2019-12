Bottas trekt sterk seizoenseinde door in Abu Dhabi, spektakel alom in eerste oefensessies

Het laatste F1-weekend laat de rijders in het prachtige decor in Abu Dhabi vlammen en dat lijkt Valtteri Bottas goed af te gaan. De Fin van Mercedes was de snelste in de eerste twee vrije trainingen. Bottas lijkt zo klaar om zijn sterk seizoenseinde nog eens te onderstrepen.

In de GP van Brazilië haalde hij de finish niet, maar de vier races voordien leverden hem twee overwinningen en nog eens twee podiumplaatsen op. In de eerste vrije training wist Bottas met zijn Mercedes alleszins voldoende snelheid te etaleren. Hij was ruimschoots sneller dan Verstappen en Hamilton. Ricciardo en Vettel zorgden tijdens deze sessie voor de spectaculairste beelden. De eerstgenoemde moest zijn wagen door een olieplek aan de kant zetten, wat resulteerde in een rode vlag. Helemaal aan het einde raakte Vettel de barrières in bocht 19. GIOVINAZZI GAAT VETTEL NET NIET ACHTERNA Giovinazzi trapte op identiek dezelfde plek haast in dezelfde val in de tweede trainingssessie, maar kon nog net een crash vermijden. Een aanrijding was er wel tussen Grosjean en Bottas. Die laatste zette desondanks toch weer de snelste tijd neer, voor Hamilton en Leclerc.