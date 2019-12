Weinig waarschijnlijk dat Hülkenberg na 2019 ooit nog F1 rijdt

De één zijn dood is de ander zijn brood. De aanstelling van Nicholas Latifi bij Williams betekent dat er in 2020 geen plaats is voor Nico Hülkenberg op de F1-grid. Nadat zijn overeenkomst bij Renault niet werd verlengd, hoopte de Duitser nog op een nieuwe ploeg. Alle plekjes zijn nu ingenomen.

Het zal dus een afscheid worden aan de Formule 1 en wellicht een definitief. Hulkenberg is immers nu al 32. Wanneer hij in aanmerking kan komen voor een terugkeer naar de F1, zal hij zeker al 33 zijn. Dan beginnen de jaren toch wel de tellen. Wie met de leeftijd van een rijder mee in overweging neemt, zou het voorbije seizoen ook kunnen zien als het jaar te veel.

Een team als Renault wil immers toch dicht aanleunen bij de subtop. Dat zat er voor Hülkenberg zelden in. Hij moest het doen met twee zevende plaatsen in Australië en Canada en een vijfde plek op het circuit van Monza, zijn beste resultaat in 2019.

DUIDELIJK TWEEDE RIJDER NA RICCIARDO

Er zijn nochtans een aantal zaken die ter zijner verdediging aangehaald kunnen worden. Sowieso is de dominantie van de drie topteams groot en is het geen evidentie voor een rijder van een ander team om een goede uitslag te rijden. Dat Ricciardo meer punten zou verzamelen, mocht ook ergens wel verwacht worden gezien diens verleden bij Red Bull.

Ook is het zo dat Hülkenberg de vorige jaren zeker niet uit de toon viel. Hij maakte geregeld een behoorlijke indruk, maar wellicht willen ze bij de Franse renstal rijders die het team echt naar een hoger niveau kunnen tillen. Dan moet de auto natuurlijk wel meewillen. In 2018 werd Hülkenberg nog knap zevende in het WK ondanks verschillende opgaves, zijn beste eindnotering ooit.

PERCEPTIE IS ALLES

Net door die prestaties in 2018 kunnen sceptici naar zijn uitslagen uit de huidige campagne verwijzen als dat jaar te veel. Perceptie is immers alles in de Formule 1. Vraag dat maar aan Stoffel Vandoorne. Ook in andere categorieën valt echter nog raceplezier op te doen. Hülkenberg heeft al aangegeven dat hij sowieso blijft racen.

Dat moet hij dan ook zeker doen zolang hij het graag doet. Racen in een andere categorie kan ook beter uitdraaien dan bijvoorbeeld een jaar te verkommeren in een F1-zitje bij Williams. Dat zijn F1-carrière voorbij is, daar kan hij wel beter vrede mee nemen.