Liefhebbers kunnen bieden op bolide die Schumacher vijfde wereldtitel opleverde

Ook al is Lewis Hamilton al aardig in de buurt gekomen, Michael Schumacher heeft nog altijd de meeste wereldtitels in de Formule 1. Zeven om precies te zijn. Zijn vijfde wereldtitel behaalde hij in 2002. Wie zijn wagen van toen in handen wil krijgen, moet dit weekend in Abu Dhabi zijn.

In het laatste weekend van november wordt de GP van Abu Dhabi, de laatste race van het seizoen, gereden. In de aanloop daarnaartoe zal er een veiling georganiseerd worden. Het artikel waar geboden op kan worden, is niet min: de wagen waar Michael Schumacher in 2002 op het circuit van Magny-Cours naar zijn vijfde wereldtitel snelde. Deze iconische machine zou tussen de 5,5 miljoen en 7,5 miljoen dollar moeten opleveren. Er werd ook al een promofilmpje gemaakt met Mick Schumacher in de wagen. Een deel van de opbrengst zal gedoneerd worden aan Schumacher's Keep Fighting Foundation, een liefdadigheidsinstelling van de familie van de voormalige F1-legende.