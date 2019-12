Aankondiging Honda heuglijk nieuws voor Verstappen en tegelijk toch minpuntje: de verklaring

Ze kunnen bij Red Bull zeker tevreden zijn over de samenwerking met Honda als motorleverancier. Het liet Max Verstappen toe om de GP's van Hongarije en Brazilië naar zijn hand te zetten. In drie races kwam Red Bull eruit als beste constructeur. Geen reden dus om niet samen verder te gaan.

Dat Honda aankondigde dat het ook volgend seizoen de motoren zal leveren, is voor Red Bull een pak van het hart. Zo zijn Verstappen & co nog wel even verzekerd dat ze een competitief niveau kunnen blijven halen. Maar voor hoe lang? Tenslotte verlengde Honda zijn overeenkomst met Red Bull voor slechts één jaar. Toch een teken dat de nodige voorzichtigheid wordt ingebouwd.

Wat daar de reden van kan zijn? In de eerste plaats dat Honda zich wel goed voelt in zijn huidige rol. Hier en daar doken er al eens geruchten op dat Honda zich zou kunnen ontpoppen tot een fabrieksteam in de F1. Dan zou het zich zeker voor langere periode willen engageren, maar daar is momenteel geen sprake van. Honda houdt het op het leveren van de motor.

VIJF KEER AANDEEL IN WERELDTITEL BIJ RIJDERS

Een blik op de geschiedenis leert ook dat dit de juiste keuze is. Zowel in de jaren '60 als in de jaren 2000 had Honda een F1-team waarbij het Japanse merk de naam van het team droeg. Tot grote successen heeft dat nog niet geleid. Terwijl het als motorleverancier al zes keer het wereldkampioenschap bij de constructeurs mee kon vieren en vijf keer het wereldkampioenschap bij de rijders.

Uiteraard is het logisch dat men als motorleverancier vaak een evaluatie maakt en vooral dan op financieel vlak. Het kostenplaatje moet immers wel nog de moeite waard blijven en in de Formule 1 kan dat al eens oplopen. Het valt zeer te begrijpen dat men hierover wil maken en zich niet zomaar in een avontuur voor meerdere jaren stort.

PRO'S EN CONTRA'S

Tegelijkertijd zouden er wel nog gesprekken lopen met Red Bull over een samenwerking op langere termijn. De relatie tussen beide partners is dus zeker nog niet verzuurd. Van enige ongerustheid moet er bij het team van Verstappen dus geen sprake zijn. Wel kunnen ze er vanop aan dat ze met een partner te maken hebben die elk jaar verstandig de pro's en contra's zal afwegen.