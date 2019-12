🎥 Williams heeft er nieuw goudhaantje bij voor volgend seizoen

De 24-jarige Canadees maakt vanaf volgend seizoen zijn opwachting bij de grote jongens. Het was eerder geen grote verrassing omdat Latifi ook al meetrainde met Williams. Het nieuws betekent wel dat Nico Hülkenberg niet meer aan de start zal komen in de Formule 1.

Latifi kon met zijn geluk geen blijf. "Ik heb al veel genoten dit jaar om mee het team te helpen bij de ontwikkeling van de wagen, maar het zal nu vooral uitkijken zijn naar die eerste GP in Australië volgend jaar."

Ook zijn nieuwe werkgever Williams is blij hem te kunnen voorstellen. "Latifi heeft zich getoond in de Formule 2 en zijn werk achter de schermen was uitstekend. Nicholas is iemand die respect geeft en krijgt. We willen met hem weer een te duchten team zijn."

‼️ Announcement ‼️



Extremely excited to say that I will be driving for @WilliamsRacing in the 2020 F1 season! A dream come true for me and it still hasn't really sunk in! I can't thank everyone enough who has helped me along the way!#F1 #WeAreWilliams #WeAreRacing #WeAreRacing pic.twitter.com/qKtq104Nkc