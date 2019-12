Lando Norris na zijn debuutseizoen: "Het was echt al een geweldige ervaring"

Vorig jaar nam Lando Norris de plek van Stoffel Vandoorne over bij McLaren. De 20-jarige Brit maakte wel indruk tijdens de wedstrijd maar ook daarbuiten.

Exact een jaar geleden streed Lando Norris met George Russell om de titel in de Formule 2. Hij keert dit weekend terug naar het Yas Marina Circuit waar hij vorig seizoen nog op het podium stond. "Ik ben blij dat ik het seizoen mag afsluiten om een circuit dat ik heel goed ken. In de Formule 2 stond ik hier nog op het podium", vertelde hij op de teamwebsite.

Het was een mooi eerste jaar voor de 20-jarige Brit: "Ik voel dat ik veel ervaring heb opgedaan sinds Melbourne. Het is in elk geval een onvergetelijke ervaring geweest. Ik kijk uit naar de race in Abu Dhabi en wil nog een laatste keer alles geven."