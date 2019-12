Honda blijft al zeker tot 2021 de motorleverancier van RedBull (met Verstappen) en Toro Rosso

Honda zal ook in 2021 de leverancier blijven van de motors van F1-teams Red Bull en Toro Rosso. Goed nieuws dus voor de Nederlander Max Verstappen die aan een uitstekend seizoen bezig is.

De contractverlenging is geen verrassing want beide partijen gaven al regelmatig aan dat de samenwerking heel goed verloopt. Na een heel teleurstellende periode met McLaren startte Honda een samenwerking met zusterteam Toro Rosso en even later ook met RedBull.

Dit seizoen werd gezien als een overgangsjaar, maar Max Verstappen pakte wel al drie overwinningen. In Brazilië stond er met Pierre Gasly ook een rijder van Toro Rosso op het podium. In 2021 dromen Honda en RedBull van de wereldtitel door goed gebruik te maken van de naderende regelementswijzigingen.