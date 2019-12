Lewis Hamilton ziet er volgend seizoen een nieuwe concurrent bijkomen: "Honda gaat meespelen om de wereldtitel"

Volgens Lewis Hamilton krijgt Mercedes er volgend seizoen een stevige concurrent bij in de Formule 1. Het Red Bull-Honda van Max Verstappen en Alexander Albon zal volgens de Brit volgend seizoen meespelen om de wereldtitel.

De zesvoudige wereldkampioen vond de vooruitgang van het team opvallend: "Ik vind het geweldig dat een andere fabrikant zo'n inhaalslag kan maken. Dat geeft me hoop dat we in 2020 een driestrijd zullen krijgen voor de wereldtitel. Mochten er drie of vier rijders kunnen strijden om de wereldtitel zou dat goed zijn voor de sport."

Albon, Gasly, Verstappen,... er zijn heel wat jonge rijders die bezig zijn aan een opmars: "We zijn getuige van een van een nieuwe jonge golf talenten. Zij vertegenwoordigen de toekomst van de sport. Ik kijk ernaar uit om met hen te concurreren de volgende jaren."