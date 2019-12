Geen nieuwe Pirelli-banden volgend seizoen? "De kans bestaat dat we volgend seizoen niet met de 2020-banden zullen racen"

Tijdens het raceweekend in Austin konden de verschillende Formule 1-teams de nieuwe banden van Pirelli al een keertje testen. Dat zorgde voor heel wat negatieve reacties.

Hoewel er verzachtende omstandigheden waren (het was relatief koud in Austin), waren het niet de reacties waarop Pirelli op hoopte. Volgende week krijgen de teams in Abu Dhabi een nieuwe kans. Die bandentest zal cruciaal zijn voor de voor 2020-banden.

Pirelli kwam zelf met een reactie: "We willen in Abu Dhabi een uitgebreide test doorvoeren. De kans bestaat dat ondanks een jaar testwerk we in 2020 niet zullen rijden met de nieuwe banden. Indien de beslissing gebaseerd is op technisch bewijs dan hebben we er geen probleem mee om de 2019-band te behouden", reageerden ze bij Motorsport.com.