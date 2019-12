Ferrari na de aanrijding in Brazilië: "Vettel en Leclerc hebben intussen alles kunnen uitpraten"

In de GP van Brazilië reden Charles Leclerc en Sebastian Vettel tegen mekaar tijdens een intens duel. Beide rijders zaten intussen samen en hebben volgens Ferrari alles kunnen uitpraten.

De teambaas van Ferrari Mattia Binotto liet na de race meteen weten dat er een gesprek zou komen tussen Leclerc en Vettel. Allebei zaten ze intussen samen en met succes: "Mattia Binotto en de rijders zaten intussen iedere dag samen om te praten zoals ze altijd doen", vertelde een woordvoerder van Ferrari aan BBC.

"Er volgt geen officiële bijeenkomst. Alles is uitgepraat en we focussen ons nu op de race in Abu Dhabi." Ferrari wil volgend seizoen een rol spelen in de WK-strijd en dan lijkt toch een rijder de nummer één van het team te worden. Dat zal volgend seizoen zeker en vast nog een stevige strijd opleveren.