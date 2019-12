🎥 RedBull haalde al heel wat schitterende stunts uit: Herbekijk ze hier nog eens!

RedBull haalde doorheen de jaren al heel wat opmerkelijke stunts uit. Zo staat de kortste pitstop uit de geschiedenis op hun naam.

RedBull kwam afgelopen week ook al eens in het nieuws door een pitstop uit te voeren op een hoogte van 10.000 meter. Lewis Hamilton had op dinsdag ook al lovende woorden over. Volgens de zesvoudige wereldkampioen zal RedBull-Honda volgend seizoen een serieuze concurrent zijn voor de wereldtitel.

Herbekijk hier nog eens hun meest opmerkelijke stunts: