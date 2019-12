Stoffel Vandoorne laat zich kritisch uit over de Formule 1: "Het is een fake wereld"

Stoffel Vandoorne begon goed aan zijn nieuwe seizoen in de Formule E. Dit jaar doet hij dat in dienst van Mercedes. Hij eindigde meteen op het podium tijdens de eerste race in Saoedi-Arabië.

Enkele jaren geleden kwam de jonge West-Vlaming Stoffel Vandoorne als supertalent de Formule 1 binnen. Na twee teleurstellende seizoenen bij McLaren moest hij de sport alweer vaarwel zeggen. Momenteel rijdt hij voor Mercedes in de Formule E. De Formule 1 liet bij Stoffel Vandoorne een wrange nasmaak na: "Het is eigenlijk een beetje een fake wereld", vertelde hij bij Sport/Voetbalmagazine. "Iedereen lijkt steeds goed met mekaar op te schieten, maar men denkt toch voornamelijk aan zichzelf." Hij is tevreden in de Formule E nu: "In de Formule E, Le Mans of de WEC-uithoudingsraces gaat het echt om het racen. Daar gaat het niet om politiek. Het is volgens mij de toekomst."