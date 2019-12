Stoffel Vandoorne blij met uitstekend debuut voor Mercedes: "Mogen tevreden zijn met behaalde punten"

Na een leerjaar bij HWA in de Formule E is het voor Stoffel Vandoorne tijd voor het echte werk, nu Mercedes zich op het racen met elektrische wagens stort. Het openingsweekend in Saudi-Arabië was alvast een groot succes, met twee derde plaatsen en een tweede plaats in de stand.

Vandoorne reageert bij Motorsport na zijn eerste wedstrijden in de Mercedes-bolide. Uiteraard is hij opgetogen. "Gezien het feit dat dit pas het eerste raceweekend van het team was, mogen we tevreden zijn met behaalde punten." ENERGIE SPAREN En de tweede race, hoe is die voor hem verlopen? "Ik ben opgeklommen van de elfde naar de derde plaats. Het was een race vol actie met een goed resultaat. Bij de start deed ik het rustig aan en vervolgens liet ik een goede snelheid zien. Ik kon zelfs wat energie sparen. Zodra ik een gaatje had geslagen, activeerde ik mijn Attack Mode." Het was ook wel bijzonder hectisch. Opperste concentratie behouden was een absolute vereiste. "Er werd diverse malen met de gele vlag gezwaaid, plus veel safety car-perioden en lastige momenten zoals herstarts."