"Hoe goed Leclerc en Vettel ook zijn: ze mogen niet vergeten dat ze voor Ferrari rijden"

De rivaliteit tussen Sebastian Vettel en Charles Leclerc kende een triest hoogtepunt tijdens de GP van Brazilië. De coureurs van Ferrari botsten en schakelden zo elkaar uit.

"Hoe goed ze ook zijn, ze mogen niet vergeten dat ze voor Ferrari rijden. Het draait om het team", tierde CEO John Elkann achteraf. Een woordvoerster van het Italiaanse team probeert de gemoederen nu te bedaren. Dat schrijft Sporza.

"Sinds zondag heeft teambaas Mattia Binotto dagelijks met beide coureurs gesproken, maar dat is niet anders dan anders. Alles is weer in orde en we richten ons nu op de Grand Prix van Abu Dhabi".

Lecrerc staat momenteel vierde, Vettel op plek vijf. De Monegask moet nog elf punten goedmaken op Max Verstappen als hij op het podium wil eindigen.