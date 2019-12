Hamilton: "Er is meer in het leven dat het record van Schumacher te verbreken"

Lewis Hamilton pakte dit jaar zijn zesde wereldtitel in de Formule 1. Dat is er nog eentje minder dan het record van Michael Schumacher.

Toch is de Brit niet heel hard bezig met dat record: “Te veel coureurs en atleten trainen te hard en zijn enkel met hun job bezig”, vertelde hij aan The Mirror.

“Ken je het verhaal ‘The Alchemist’? Dat gaat over een kind die bij de koning komt. De koning heeft geen tijd om met hem te praten, maar geeft hem een lepel met olie, vraagt hem om rond te lopen in het kasteel en later terug te keren.”

“Het kind loopt wat rond en doet er alles aan om niets te morsen. Wanneer hij terug bij de koning komt, vraagt die of hij genoten heeft van de schoonheid van het kasteel.”

“Het kind antwoordde dat hij te hard gefocust was op de lepel en daardoor niet gezien had hoe mooi het eigenlijk was rondom hem.”

“Dat verhaal sprak mij enorm aan. Je kan zo hard op je job focussen dat je niet meer beseft hoe mooi de wereld eigenlijk is. Er is meer in het leven dan dat record van Schumacher.”