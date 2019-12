Felipe Massa over de Formule E: "Het is een mooi alternatief voor Formule 1 piloten"

Jarenlang was de Braziliaan Felipe Massa een topper in het Formule 1-circuit. Hij besloot zelf na een lange carrière om de overstap te maken naar de Formule E en komt momenteel uit voor Venturi.

Bij The Mirror had Felipe Massa het over de sport: "Het kampioenschap is steeds groter aan het worden en dan beginnen ook de grote namen interesse te tonen. Ik volgde de Formule E van in het begin en ik wilde er na mijn carrière in de Formule E heel graag ook deel van uitmaken."

Hij verwacht dat nog veel rijders uit de Formule 1 de overstap zullen maken: "Wie niet echt slaagt zal in de toekomst in de Formule 1 zal het volgens mij ook in de Formule E proberen. Daar ben ik 100 procent van overtuigd."