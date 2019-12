Ex-wereldkampioen zat 17 uur vast in de woestijn: "We moesten ons redden met energierepen en een vuurtje"

De voormalige wereldkampioen in de Formule 1 Jenson Button heeft een heel bijzonder avontuur beleefd. De Brit zat 17 uur vast in de woestijn in Mexico.

Jenson Button werd in 2009 wereldkampioen in de Formule 1 en kondigde enkele jaren geleden zijn afscheid aan. Intussen maakte hij zijn debuut in de Baja 1000 dat is een jaarlijkse rally voor auto's en motoren op het Mexicaanse schiereiland Baja California.

De Brit deed mee in een Brawn-auto waarmee hij tien jaar geleden de wereldtitel in de F1 pakte. Na 400 kilometer viel zijn bolide stil: "De temperaturen waren al de hele tijd goed geweest, maar plots viel alle aandrijving weg. Plots stonden we muurvast op een zo goed als onbereikbare plek." Samen met bijrijder Terry Madden moest hij een nacht in de woestijn doorbrengen: "We zatten in totaal 17 uur vast op die plek. Het was een bijzondere ervaring, maar ik wou ze liever niet meemaken. We moesten ons zien te redden met wat energierepen en een vuurtje dat we gemaakt hadden. We hebben er in elk geval een bijzonder verhaal aan over gehouden."