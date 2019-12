14-jarige sensatie maakt volgend seizoen haar debuut in de Formule 4

De 13-jarige Japanse Juju Noda wil over enkele jaren de Formule 1 veroveren. Volgend jaar gaat ze aan de slag in het Deense Formule 4 kampioenschap.

Juju Noda is de jongste die ooit in een Formule 4 wagen stapt. Het meisje is de dochter van Hideki Noda die in 1994 drie Formule 1-races reed voor Larousse. Hij deed nadien nog enkele keren mee aan de 24 uur van Le Mans.

Juju Noda liet op negenjarige leeftijd haar kart al staan en stapte een formulewagen in. In een test op Okoyama International Circuit mocht ze nog niet officieel meedoen, maar deed ze het wel veel beter dan oudere coureurs. Ze haalde overigens ook het baanrecord binnen. De familie Noda verhuist naar Denemarken zodat de dochter volgend seizoen kan meedoen aan de Formule 4.

Ook meteen naar Formule 3?

Het meisje zou ook meteen kunnen doorstoten naar de Formule 3. Die wagen is ze intussen ook meester en ze zou er de jongste ooit kunnen worden. Het record staat op de naam van Max Verstappen die als 17-jarige in een F3-bolide stapte. Haar droom is om als eerste vrouwelijke coureur een Formule 1-race te winnen.